В Тбилиси попытались избить журналистов "России 24"

Националисты попытались избить корреспондента и оператора российского телеканала "Россия 24" во время съемки сюжета на улицах Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте канала.



Столкновение спецназа с протестующими в Грузии сняли на видео / Новости от 22.04.2019 09:39

Инцидент произошел в то время, когда журналисты брали интервью у владельцев одного из туристических агентств. К репортерам подошли молодые люди, которые выкрикивали националистические лозунги и попытались завязать драку. За журналистов вступился супруг хозяйки турагентства. Конфликт удалось предотвратить. Молодые люди, получив отпор, убежали.

Напомним, в Тбилиси продолжаются акции протеста на фоне антироссийских волнений. Поводом стало то, что депутат Госдумы и президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте сел в кресло его спикера.