Соединенные Штаты и международное сообщество должны найти политическое решение конфликта с Ираном. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Должно быть политическое решение по Ирану, и именно над этим мы работаем", - приводит ее слова агентство Reuters.
Ранее президента США Дональд Трамп признался, что 20 июня он санкционировал нанесение удара по Ирану в отместку за сбитый иранскими военными американский беспилотник. Однако затем он отменил операцию "за 10 минут до ее начала".
Американский лидер пояснил, что он не хочет войны с Ираном, поскольку она "обернется невиданными разрушениями для Тегерана".
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