Меркель выступила за политическое решение конфликта США с Ираном

Соединенные Штаты и международное сообщество должны найти политическое решение конфликта с Ираном. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



В Германии призвали предотвратить войну Ирана и США / Новости от 13.05.2019 09:46

"Должно быть политическое решение по Ирану, и именно над этим мы работаем", - приводит ее слова агентство Reuters.

Ранее президента США Дональд Трамп признался, что 20 июня он санкционировал нанесение удара по Ирану в отместку за сбитый иранскими военными американский беспилотник. Однако затем он отменил операцию "за 10 минут до ее начала".

Американский лидер пояснил, что он не хочет войны с Ираном, поскольку она "обернется невиданными разрушениями для Тегерана".