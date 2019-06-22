Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что встревожен событиями в Грузии, где произошли крупные антироссийские акции протеста, организованные грузинскими оппозиционными политиками и радикалами.
"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии", - написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что вина за раскол между Россией и Грузией целиком лежит на "вскормленных и взращенных в США и на Западе" политиках. Те, кто обвиняют в нынешней ситуации российскую сторону, глубоко ошибаются, уверен глава Чечни.
Ранее в Грузии прошли многотысячные акции протеста. Причиной стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие попытались штурмовать здание парламента в Тбилиси, полиция применила силу. В результате столкновений пострадали 240 человек.
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