Президент США Дональд Трамп проявляет максимальную осторожность, поскольку не желает спровоцировать войну с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
"На самом деле, я думаю, что он показал теми действиями, которые он предпринял в отношении сбитого американского беспилотника, что он хочет быть очень осторожным, чтобы не спровоцировать войну случайно", - сказал он в интервью британской газете The Daily Telegraph.
Таким образом министр прокомментировал информацию об изначальном согласии американского президента нанести удары по Ирану, после того, как иранские военные сбили беспилотник США. Позднее Трамп отменил свое решение.
По мнению главы МИД Великобритании, президент США пытается решить проблему, "которая заключается в том, что спонсируемые Ираном действия в Сирии и Ливане, Ираке и Йемене делают самый нестабильный регион мира еще более опасным".
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