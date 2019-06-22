Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности в отношении депутатов, которые голосуют за отсутствующих коллег.
"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, по которому лицо, которое нарушает обязанность другого лица, народного депутата, голосовать персонально, будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа", - сказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Он также добавил, что в администрации Зеленского намерены бороться и с депутатскими прогулами. "Мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы", - добавил Стефанчук.
Ранее президент Украины внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
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