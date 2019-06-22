В НАТО не исключили возможность войны с Россией

Аналитики Оборонного колледжа НАТО указали на низкую вероятность войны между альянсом и Россией, однако не стали исключать такую возможность. Их выводы приводятся в опубликованном докладе "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".



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"Вероятность военного конфликта НАТО и России низкая, однако эту возможность не следует исключать", - отмечается в документе.

По мнению экспертов, занимающихся вопросами трансатлантической безопасности, уменьшить риски возникновения конфликта поможет усиление Балтики американскими военными. Помимо размещения войск США, страны региона должны увеличить расходы на оборону, чтобы он превысил текущий уровень в 2%.

"В течение последнего десятилетия Российская Федерация продемонстрировала, что она пытается подорвать архитектуру европейской безопасности", - сказано в докладе.

Авторы предлагают уделить большое внимание "устрашению" России путем присутствия морских и воздушных сил НАТО в Балтийском регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для Североатлантического альянса.

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