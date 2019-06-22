В МАП назвали протесты в Грузии провокацией группы националистов

В Межпарламентской ассамблее православия (МАП) назвали протесты в Грузии провокацией группы националистов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Андреас Михаилидис. Он заверил, что несмотря на случившееся, работа МАП будет продолжена.





"Предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны", - сказал он в интервью агентству РИА "Новости".

По словам главы МАП, поведение грузинских оппозиционных политиков было крайне вызывающим и спланированным. Михаилидис напомним, что в ходе сессии группа депутатов и протестующих граждан прервали заседание и потребовали, чтобы российская делегация покинула зал заседания.

"Я как генеральный секретарь сказал им, что это невозможно, генеральная ассамблея без председателя и аккредитованных членов российской делегации не может продолжить свою работу", - пояснил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Грузии у стен парламента прошла оппозиционная акция протеста, в которой участвовали не менее 7 тысяч человек. Протестующие требовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.

Причиной послужило выступление российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Грузины возмущены тем, что депутат "страны-агрессора" выступил в парламенте Грузии, сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке.

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