Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания

Команда президента Украины Владимира Зеленского высказывает диаметрально противоположные взгляды. Об этом заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук.



Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма / Новости от 23.04.2019 09:27

По его словам, отношение к слову президента сейчас "пониженное и примитивное". В годы своего президентства Кравчук позволял команде высказываться только в помещении администрации, а за ее пределами разговаривал только он и его пресс-секретарь. Сейчас действующий президент делает заявления от своего имени, а его советники - от своего.

"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", - сказал он в интервью телеканалу NewsOne.

Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. Среди необходимых шагов политик назвал снятие всех блокад, а также переход на рыночные отношения по вопросам электроснабжения.