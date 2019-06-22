Команда президента Украины Владимира Зеленского высказывает диаметрально противоположные взгляды. Об этом заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук.
По его словам, отношение к слову президента сейчас "пониженное и примитивное". В годы своего президентства Кравчук позволял команде высказываться только в помещении администрации, а за ее пределами разговаривал только он и его пресс-секретарь. Сейчас действующий президент делает заявления от своего имени, а его советники - от своего.
"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", - сказал он в интервью телеканалу NewsOne.
Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. Среди необходимых шагов политик назвал снятие всех блокад, а также переход на рыночные отношения по вопросам электроснабжения.
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