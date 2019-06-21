Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Мир print

Президент России Владимир Путина в пятницу подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям предписано временно прекратить воздушные перевозки в Грузию.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта. Указ принят главой государства "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

В этом же указе Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Напомним, накануне в Тбилиси возле здания парламента страны произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией. Часть демонстрантов выступали под антироссийскими лозунгами.

Впрочем, с выпадами в адрес России выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию "врагом" и "оккупантом", а демонстрантов, которые были у парламента в ночь с четверга на пятницу — "российской пятой колонной".

Перевозки в Грузию осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S-7, "Уральские авиалинии". Из Грузии в Россию летают "Грузинские авиалинии".

Читайте также:

Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию

Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия

Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия

Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы грузия аэрофлот авиакомпания
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как формируются галлюцинации
Новости спорта
Советы по предотвращению теплового удара и обезвоживания летом
Мать и дитя
Лечение ретинобластомы у детей
Новости Все >
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву
Вышла в свет книга "Слово как оружие" - сборник лучших работ покойного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины
Глава Дагестана идет на поправку
Братья Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников Слуцкого
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Вице-премьер Акимов в шутку предложил устраивать атаки на персональные устройства чиновников
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия
Доклад НАТО: необходимо помешать РФ уничтожить "архитектуру безопасности" Европы
В Госдуме назвали недовольную "Северным потоком - 2" Литву "злокачественной клеткой"
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Кальюлайд: Эстонии при демократии и капитализме лучше, чем в СССР
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Призрак бродит по России - призрак Сталина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ