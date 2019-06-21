Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путина в пятницу подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям предписано временно прекратить воздушные перевозки в Грузию.
Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта. Указ принят главой государства "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".
В этом же указе Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
Напомним, накануне в Тбилиси возле здания парламента страны произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией. Часть демонстрантов выступали под антироссийскими лозунгами.
Впрочем, с выпадами в адрес России выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию "врагом" и "оккупантом", а демонстрантов, которые были у парламента в ночь с четверга на пятницу — "российской пятой колонной".
Перевозки в Грузию осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S-7, "Уральские авиалинии". Из Грузии в Россию летают "Грузинские авиалинии".
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