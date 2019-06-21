Подавляющее большинство жителей Украины пользуется русским языком при общении в сети интернет.
Об этом гласят результаты исследования компании TNS.
Вживую — дома или же, например, на работе, половина жителей постсоветской республики общается на украинском, а другая же — на русском языке, отмечают специалисты.
Украинский язык, отмечают в TNS, доминирует в сфере формального общения — им в учебных заведениях пользуются больше половины — 53% — опрошенных.
Русский же язык преобладает в неформальном общении — им в разговоре с друзьями, знакомыми и в интернете пользуются 56% жителей современной Украины.
Украинским языком, отметили в TNS, чаще пользуются на западе и в центре постсоветской республики, а также в малых населенных пунктах.
Русский язык же является основным для жителей востока и юга Украины, а также в большинстве более-менее густонаселенных регионов.
Примечательно, что респонденты оценивают свое знание русского и украинского языков на уровне выше среднего — так, средняя оценка составила 7,4 для обоих языков.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что социологи выяснили, как россияне и украинцы относятся друг к другу на самом деле.
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