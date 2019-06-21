TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы

Подавляющее большинство жителей Украины пользуется русским языком при общении в сети интернет.



Украинская писательница Ницой устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка / Новости от 10.10.2018 02:26

Об этом гласят результаты исследования компании TNS.

Вживую — дома или же, например, на работе, половина жителей постсоветской республики общается на украинском, а другая же — на русском языке, отмечают специалисты.

Украинский язык, отмечают в TNS, доминирует в сфере формального общения — им в учебных заведениях пользуются больше половины — 53% — опрошенных.

Русский же язык преобладает в неформальном общении — им в разговоре с друзьями, знакомыми и в интернете пользуются 56% жителей современной Украины.

Украинским языком, отметили в TNS, чаще пользуются на западе и в центре постсоветской республики, а также в малых населенных пунктах.

Русский язык же является основным для жителей востока и юга Украины, а также в большинстве более-менее густонаселенных регионов.

Примечательно, что респонденты оценивают свое знание русского и украинского языков на уровне выше среднего — так, средняя оценка составила 7,4 для обоих языков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что социологи выяснили, как россияне и украинцы относятся друг к другу на самом деле.

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