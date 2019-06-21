Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы

Мир » Бывший СССР » Украина print

Подавляющее большинство жителей Украины пользуется русским языком при общении в сети интернет.


Украинская писательница Ницой устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка / Новости от 10.10.2018 02:26

Об этом гласят результаты исследования компании TNS.

Вживую — дома или же, например, на работе, половина жителей постсоветской республики общается на украинском, а другая же — на русском языке, отмечают специалисты.

Украинский язык, отмечают в TNS, доминирует в сфере формального общения — им в учебных заведениях пользуются больше половины — 53% — опрошенных.

Русский же язык преобладает в неформальном общении — им в разговоре с друзьями, знакомыми и в интернете пользуются 56% жителей современной Украины.

Украинским языком, отметили в TNS, чаще пользуются на западе и в центре постсоветской республики, а также в малых населенных пунктах.

Русский язык же является основным для жителей востока и юга Украины, а также в большинстве более-менее густонаселенных регионов.

Примечательно, что респонденты оценивают свое знание русского и украинского языков на уровне выше среднего — так, средняя оценка составила 7,4 для обоих языков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что социологи выяснили, как россияне и украинцы относятся друг к другу на самом деле.

Читайте также:

Закон об образовании на Украине: почему Россия молчит?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы язык опрос украина
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Советы по предотвращению теплового удара и обезвоживания летом
Мать и дитя
Лечение ретинобластомы у детей
Здоровье и профилактика
Упражнения Кегеля - зачем нужно и как выполнять
Новости Все >
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву
Вышла в свет книга "Слово как оружие" - сборник лучших работ покойного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины
Глава Дагестана идет на поправку
Братья Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников Слуцкого
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Вице-премьер Акимов в шутку предложил устраивать атаки на персональные устройства чиновников
ЦСКА подпишет третьего хорватского футболиста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Кальюлайд: Эстонии при демократии и капитализме лучше, чем в СССР
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Призрак бродит по России - призрак Сталина
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Главные ошибки и победы Сталина — Николай СТАРИКОВ
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Главные ошибки и победы Сталина — Николай СТАРИКОВ
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ