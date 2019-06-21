Власти Таиланда запретили жителям курить дома

С 20 августа в Таиланде вступит в силу запрет на курение в доме. Курильщикам дали 90 дней, чтобы избавиться от вредной привычки. Соответствующие поправки были внесены в закон "О защите и развитии семьи".



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Пока власти не определили наказание за нарушение закона, но суд может возбудить уголовное дело, либо отправить курильщика на курс реабилитации и отказа от курения. По статистике, более трети курильщиков в Таиланде курят дома. Примечательно, что власти страны хотят приравнять курение к домашнему насилию, поскольку из-за этой вредной привычки могут пострадать другие члены семьи.