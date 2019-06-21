С 20 августа в Таиланде вступит в силу запрет на курение в доме. Курильщикам дали 90 дней, чтобы избавиться от вредной привычки. Соответствующие поправки были внесены в закон "О защите и развитии семьи".
Пока власти не определили наказание за нарушение закона, но суд может возбудить уголовное дело, либо отправить курильщика на курс реабилитации и отказа от курения. По статистике, более трети курильщиков в Таиланде курят дома. Примечательно, что власти страны хотят приравнять курение к домашнему насилию, поскольку из-за этой вредной привычки могут пострадать другие члены семьи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.