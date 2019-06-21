Глава Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту

Глава Харькова Геннадий Кернес подписал постановление о возвращении названия проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Ранее за это проголосовал городской совет.



Пострадал повторно: в Харькове снесли памятник маршалу Жукову / Новости от 02.06.2019 16:13

В постановлении утверждается, что в Харькове знают маршала Жукова не только как человека, который принял капитуляцию Германии, а еще как освободителя города от немецких оккупантов. Жуков руководил Курско-Белгородской операцией, в результате которой был освобожден город Харьков 23 августа 1943 года. Именно в этот день празднуется день города.