Президент в Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов. Награждение произошло в Минске, куда Кадыров прибыл с рабочим визитом на открытие II Европейских игр.
"Рамзан, к тебе у нас особое отношение. Мы все тебя сердечно благодарим за то, что ты держишь свое слово. Ты настоящий мужик, сказал - сделал. Хочу также поблагодарить тебя от лица тех, кого ты освободил, благодаря кому они вернулись в Белоруссию. Ты не просто друг, ты брат для меня и нашего народа", - сказал Кадырову Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что вручил награду главе Чечни не из-за "политической моды", а потому что "он реально заслужил". Кадыров поблагодарил белорусского лидера за теплые слова и сказал, что будет носить орден с гордостью.
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