Соединенные Штаты Америки и Иран балансируют на грани открытой вооруженной конфронтации.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Так специалист отреагировал на сообщения о том, что действующий президент США Дональд Трамп якобы одобрил нанесение ударов по территориям Ирана, но следом передумал.
Ситуация, подтвердил Сергей Рябков, крайне опасная. США и Иран, указал замглавы МИД РФ, на грани войны.
Также Рябков отметил, что подавляющее большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло именно из-за "поджигательной" внешней плотики Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что отношения Вашингтона и Тегерана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в произошедшем Иран. Через некоторое время Иран уничтожил американский беспилотник, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США, по мнению НАТО, ради защиты Европы от России должны ввести войска в Прибалтику.
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