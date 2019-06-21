В МИД РФ не отрицают возможность войны между США и Ираном

Соединенные Штаты Америки и Иран балансируют на грани открытой вооруженной конфронтации.



Атака на танкеры в Оманском заливе. Главное / Новости от 14.06.2019 16:55

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Так специалист отреагировал на сообщения о том, что действующий президент США Дональд Трамп якобы одобрил нанесение ударов по территориям Ирана, но следом передумал.

Ситуация, подтвердил Сергей Рябков, крайне опасная. США и Иран, указал замглавы МИД РФ, на грани войны.

Также Рябков отметил, что подавляющее большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло именно из-за "поджигательной" внешней плотики Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что отношения Вашингтона и Тегерана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в произошедшем Иран. Через некоторое время Иран уничтожил американский беспилотник, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США, по мнению НАТО, ради защиты Европы от России должны ввести войска в Прибалтику.

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