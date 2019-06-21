Залогом "чрезвычайно быстрого" экономического развития современной Эстонии являются капитализм и демократия.
Об этом в интервью американскому изданию The American Interest заявила действующий президент постсоветской республики Керсти Кальюлайд.
Глава государства отметила, что капитализм и демократия помогли Эстонии и прочим государствам Восточной Европы справиться с событиями тридцатилетней давности — развалом Советского Союза.
Когда СССР развалился, указала Керсти Кальюлайд, средняя заработная плата в Эстонии была около 30 долларов. Теперь же, хвастает действующий президент постсоветской республики, средняя зарплата в стране составляет якобы около 1300 долларов.
В общем и целом, резюмирует Кальюлайд, уровень жизни жителей современной Эстонии в несколько раз выше, чем во времена Советского Союза.
Также глава государства заявила в интервью The American Interest, что сочувствует гражданам Российской Федерации. Керсти Кальюлайд отметила, что все постсоветские республики должны были развиваться "демократическим путем" — и страны Прибалтики, и государства Азии, и Россия.
Но у РФ, делится мнением Кальюлайд, не получилось, и нормального экономического роста страна так и не добилась.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эстония снимает фильм о "советской оккупации".
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