Замглавы МИД Британии отстранили от должности из-за грубого обращения с активисткой Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда временно отстранили от должности из-за расследования. Сейчас правительство уточняет детали инцидента, в котором Филд грубо обошелся с активисткой Greenpeace.



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Как сообщали ранее британские СМИ, Филд взял за шею активистку и заставил ее силой покинуть закрытое мероприятие в Лондоне.