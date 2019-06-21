Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда временно отстранили от должности из-за расследования. Сейчас правительство уточняет детали инцидента, в котором Филд грубо обошелся с активисткой Greenpeace.
Как сообщали ранее британские СМИ, Филд взял за шею активистку и заставил ее силой покинуть закрытое мероприятие в Лондоне.
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