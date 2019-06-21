В Филадельфии прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

В южной части Филадельфии прогремел мощный взрыв. По сообщениям очевидцев, взрыв произошел на территории газоперерабатывающего завода. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.



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На данный момент на месте происшествия продолжается сильный пожар. СМИ не располагают информацией о причинах взрыва и количестве пострадавших.