В южной части Филадельфии прогремел мощный взрыв. По сообщениям очевидцев, взрыв произошел на территории газоперерабатывающего завода. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.
На данный момент на месте происшествия продолжается сильный пожар. СМИ не располагают информацией о причинах взрыва и количестве пострадавших.
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