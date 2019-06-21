Грузинские СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили о 240 пострадавших в результате протестов у здания парламента в Тбилиси. Эту информацию подтвердил замминистра здравоохранения Заза Бочуа.
По предварительным данным, 102 человека все еще находятся в больнице. Состояние одного человека остается тяжелым, еще двух пострадавших прооперировали. Также пострадали около 80 полицейских.
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