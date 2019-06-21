Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом экс-губернатор Одесской области написал в Facebook. К публикации он прикрепил фотографию решения суда.
Бывший президент Грузии является главой партии "Движение новых сил", в составе которой собирается баллотироваться в Верховную Раду.
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В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.