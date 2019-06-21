Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду

Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом экс-губернатор Одесской области написал в Facebook. К публикации он прикрепил фотографию решения суда.



Михаил Саакашвили вернется на Украину до конца мая — видео / Новости от 25.05.2019 00:01

Бывший президент Грузии является главой партии "Движение новых сил", в составе которой собирается баллотироваться в Верховную Раду.