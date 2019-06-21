Reuters: США предупреждали Иран о возможном ударе по военным объектам

Соединенные Штаты в ночь на пятницу уведомляли иранское правительство о возможном нанесении удара по военным объектам. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации агентства, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иранские власти в ответ на предупреждение напомнили Трампу о возможных последствиях военного вмешательства.



Иранский генерал пригрозил «ударом в голову» в ответ на силовой шаг США / Новости от 12.05.2019 19:30

"Трамп хотел получить ответы на многие вопросы и потребовал провести переговоры. Мы ответили, что уведомим об этом нашего лидера, поскольку только он вправе принимать такое решение", - сообщил источник в Иране.