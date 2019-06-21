В американском городе Сент-Луис заключенная заблудилась в тюрьме после освобождения. Местный комиссар исправительных учреждений прояснил ситуацию. По его словам, заключенная при освобождении по ошибке попыталась выйти через пожарный выход, который оказался открытым.
Из-за попытки открыть дверь пожарного выхода система безопасности заблокировала все двери и женщина оказалась заперта на лестничной площадке. Она провела взаперти около двух дней, пока служба безопасности тюрьмы прочесывала территорию в поисках пропавшей женщины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.