Американка заблудилась в тюрьме после освобождения

В американском городе Сент-Луис заключенная заблудилась в тюрьме после освобождения. Местный комиссар исправительных учреждений прояснил ситуацию. По его словам, заключенная при освобождении по ошибке попыталась выйти через пожарный выход, который оказался открытым.



Самые Смешные Попытки Сбежать Из Тюрьмы

Из-за попытки открыть дверь пожарного выхода система безопасности заблокировала все двери и женщина оказалась заперта на лестничной площадке. Она провела взаперти около двух дней, пока служба безопасности тюрьмы прочесывала территорию в поисках пропавшей женщины.