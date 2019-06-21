В США предложили финансово помочь Восточной Европе в снижении ее "зависимости" от РФ

США необходимо выдавать странам-участницам НАТО из Восточной Европы кредиты для помощи в снижении их "зависимости" от РФ.



Путин пообещал зеркально отреагировать на поставки новых ракет США в Европу / Новости от 24.10.2018 23:03

С таким предложением выступил член Конгресса Соединенных Штатов Америки Элиот Энгель.

В представленном им законопроекте говорится, что многие союзники США по Североатлантическому альянсу продолжают пользоваться советским вооружением. Это, делится мнением Элиот Энгель, вынуждает эти государства покупать запчасти и боеприпасы к этой технике у России.

Финансовых же возможностей для приобретения современного военного оборудования у стран-участниц НАТО из Восточной Европы якобы нет.

Покупка у РФ запчастей и боеприпасов для советского оружия, отмечает Энгель, также негативно сказывается на их взаимодействии с техникой США и даже создает трудности для американских военнослужащих.

В законопроекте также перечислены страны, которым, по мнению конгрессмена, США должны помочь финансами. В список попали Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Примечательно, что помогать Элиот Энгель предложил не всем вышеперечисленным — лишь тем, кто разделяет "демократические ценности" и точно намерен вложить эти деньги в свою армию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва передала Украине снятые с вооружения и неиспользуемые ею патроны для советских пулеметов.

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