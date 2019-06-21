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Американские власти запретили самолетам США летать над иранскими водами

Мир print

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось запретить американским воздушным суднам летать над Оманским и Персидским заливами, которые территориально принадлежат Ирану. Запрет относиться на всех коммерческих операторов и авиаперевозчиков.


США направили в Оманский залив ракетный эсминец / Новости от 14.06.2019 11:58

Полеты над заливали запрещены до особого распоряжения, однако пилотам оставили право нарушить запрет в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Федеральном управлении гражданской авиации США пояснили, что запрет связан с недавними событиями в регионе, которые привели к напряженности. Ранее в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера и сбит американский беспилотник.

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Темы иран полеты запрет самолеты оманский залив персидский залив
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