Американские власти запретили самолетам США летать над иранскими водами

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось запретить американским воздушным суднам летать над Оманским и Персидским заливами, которые территориально принадлежат Ирану. Запрет относиться на всех коммерческих операторов и авиаперевозчиков.



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Полеты над заливали запрещены до особого распоряжения, однако пилотам оставили право нарушить запрет в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Федеральном управлении гражданской авиации США пояснили, что запрет связан с недавними событиями в регионе, которые привели к напряженности. Ранее в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера и сбит американский беспилотник.