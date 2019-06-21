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Президент Чехии надеется, что Украина смирится с утратой Крыма

Мир » Европа print

Президент Чехии Милош Земан рассказал журналистам, что Украине и всему мировому сообществу нужно смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Земан констатировал, что антироссийские санкции не нанесли никакого ущерба РФ, а лидеры Франции и Германии уже поменяли свое отношение к ограничительным мерам.


Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует...

"Украине и всему миру нужно смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Это уже свершившийся факт. Лидеры Франции и Германии уже поняли, что антироссийские санкции не работают так, как их задумывали. Возможно, их стоит отменить", - заявил Земан.

Такое заявление сделал чешский лидер после того, как Евросоюз продлил антироссийские санкции на год из-за включения Крымского полуострова в состав России.

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Темы крым земан чехия санкции
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