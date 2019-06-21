Президент Чехии Милош Земан рассказал журналистам, что Украине и всему мировому сообществу нужно смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Земан констатировал, что антироссийские санкции не нанесли никакого ущерба РФ, а лидеры Франции и Германии уже поменяли свое отношение к ограничительным мерам.
"Украине и всему миру нужно смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Это уже свершившийся факт. Лидеры Франции и Германии уже поняли, что антироссийские санкции не работают так, как их задумывали. Возможно, их стоит отменить", - заявил Земан.
Такое заявление сделал чешский лидер после того, как Евросоюз продлил антироссийские санкции на год из-за включения Крымского полуострова в состав России.
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