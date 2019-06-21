Президент США Дональд Трамп согласился нанести военные удары по Ирану после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. Среди целей, которые должны были поразить американские военные находились ракетные батареи и радиолокационная станция.
Об этом сообщила газета The New York Times. По информации издания, позже Дональд Трамп изменил свое решение и отменил приказ атаковать военные объекты Ирана после консультаций в Белом доме. Газета сообщает, что за нанесение ударов по Ирану выступали глава госдепа США Майк Помпео, помощник президента США Джон Болтон, а также глава ЦРУ Джина Хэспел.
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