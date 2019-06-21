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NYT: Трамп инициировал атаку на Иран, но затем отменил приказ

Мир print

Президент США Дональд Трамп согласился нанести военные удары по Ирану после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. Среди целей, которые должны были поразить американские военные находились ракетные батареи и радиолокационная станция.


Трамп обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе / Новости от 14.06.2019 19:28

Об этом сообщила газета The New York Times. По информации издания, позже Дональд Трамп изменил свое решение и отменил приказ атаковать военные объекты Ирана после консультаций в Белом доме. Газета сообщает, что за нанесение ударов по Ирану выступали глава госдепа США Майк Помпео, помощник президента США Джон Болтон, а также глава ЦРУ Джина Хэспел.

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Темы сша удар иран армия атака беспилотник
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