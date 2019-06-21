Депутат Верховной Рады Михаил Поплавский рассказал журналистам, что команда Зеленского готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам народного избранника, Зеленский хочет достигнуть конкретных результатов перед встречей с президентом России, а не просто совершить формальный визит.
"Команда Зеленского уже ведет подготовку к встрече с Владимиром Путиным, поскольку Зеленский хочет представить ему уже достигнутые результаты. Но перед этим необходимо согласовать все через дипломатические каналы. Формального визита будет недостаточно", - пояснил Поплавский.
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