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Источник Правда.Ру

Правящая партия Польши намерена лишить иностранцев права контролировать СМИ

Мир » Европа print

Правящая партия Польши "Закон и справедливость" планирует передать под контроль польского народа все СМИ, учредителями которых являются иностранные акционеры. 


СМИ и НКО с иностранным финансированием запретят?

"Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство средств массовой информации продолжали оставаться в чужих руках", - сказал в интервью агентству PAR вице-премьер Польши Ярослав Говин. 

По его словам, в случае конфликта интересов, издания иностранных акционеров представляют выгодную им точку зрения. 

В 2016 году правительство Польши оштрафовало частный новостной канал TVN24, принадлежащий американской медиагруппе Discovery, за освещение протестов в парламенте. 

В число иностранных учредителей в Польше попадает компания Axel Springer, которой принадлежат польское издание Newsweek и агентство Fakt, критикующее действия правительства страны. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) создаст единый открытый реестр источников недостоверных новостей и их авторов. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. 

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Темы сми польша партия контроль иностранцы
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