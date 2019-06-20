Правящая партия Польши "Закон и справедливость" планирует передать под контроль польского народа все СМИ, учредителями которых являются иностранные акционеры.
"Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство средств массовой информации продолжали оставаться в чужих руках", - сказал в интервью агентству PAR вице-премьер Польши Ярослав Говин.
По его словам, в случае конфликта интересов, издания иностранных акционеров представляют выгодную им точку зрения.
В 2016 году правительство Польши оштрафовало частный новостной канал TVN24, принадлежащий американской медиагруппе Discovery, за освещение протестов в парламенте.
В число иностранных учредителей в Польше попадает компания Axel Springer, которой принадлежат польское издание Newsweek и агентство Fakt, критикующее действия правительства страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) создаст единый открытый реестр источников недостоверных новостей и их авторов. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
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