Правящая партия Польши намерена лишить иностранцев права контролировать СМИ

Правящая партия Польши "Закон и справедливость" планирует передать под контроль польского народа все СМИ, учредителями которых являются иностранные акционеры.



СМИ и НКО с иностранным финансированием запретят?

"Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство средств массовой информации продолжали оставаться в чужих руках", - сказал в интервью агентству PAR вице-премьер Польши Ярослав Говин.

По его словам, в случае конфликта интересов, издания иностранных акционеров представляют выгодную им точку зрения.

В 2016 году правительство Польши оштрафовало частный новостной канал TVN24, принадлежащий американской медиагруппе Discovery, за освещение протестов в парламенте.

В число иностранных учредителей в Польше попадает компания Axel Springer, которой принадлежат польское издание Newsweek и агентство Fakt, критикующее действия правительства страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) создаст единый открытый реестр источников недостоверных новостей и их авторов. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Читайте также: Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram

Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок