Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой ежегодного доклада британский коллег о правах человека в мире.
"Показательным примером является раздел, посвященный России. Эта часть доклада, по сути, состоит из антироссийских клише, которые переходят из одного документа в другой", - заявили в министерстве.
В сообщении ведомства отмечается, что доклад МИД Великобритании отличается "полным пренебрежением к понятию государственного суверенитета". Авторы документа не смогли изучить реальное положение дел и не провели объективный анализ информации.
"Указывая суверенным государствам, как им следует себя вести, Лондон пытается скрыть собственные проблемы в области поощрения и защиты прав человека. Среди таких проблем - рост расизма, комфортное существование на территории этой страны различных организаций, исповедующих неонацистскую и расистскую идеологию", - заключили в российском МИД.
Ранее "Правдаю.Ру" писала о том, что россияне недовольны уровнем соблюдения прав человека в стране. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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