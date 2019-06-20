Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку", однако не стал указывать, о чем конкретно идет речь. Запись главы государства появилась на фоне сообщений об американском разведывательном беспилотнике, который был сбит иранской ракетой.
"Иран совершил очень большую ошибку!" - написал президент США на своей официальной странице в Twitter.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о сбитом беспилотнике США Global Hawk. Дрон был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.
В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан сказал, что разведывательный БПЛА сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
"Сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в воздушном пространстве над иранской территорией ложны, действия БПЛА не являлись провокацией", - добавил Урбан.
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