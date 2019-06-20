Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва.
"Конституционный суд на закрытом заседании большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник.
Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля согласно президентскому указу. Решение о роспуске Рады Зеленский объяснял низким уровнем доверия граждан к этому институту.
В конце мая группа депутатов обжаловала указ главы государства. Конституционный суд Украины начал слушание по этому поводу 11 июня. Сам Зеленский назвал оспаривание указа - "очередной попыткой депутатов еще несколько месяцев удержаться в своих креслах".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что они своей работой продолжают "пробивать дно".
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