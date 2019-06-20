Для восстановления территорий Донбасса требуется порядка 300 миллиардов гривен.
Об этом на встречи с бизнес-сообществом в Киеве, столице Украины, заявил действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский.
Глава государства указал, что украинские власти не собираются ждать окончания войны на Донбассе и уже работают над его реинтеграцией.
Необходимо, подчеркнул Владимир Зеленский, продемонстрировать находящимся "на временно оккупированных территориях" людям преимущества жизни в "единой, свободной и независимой Украине".
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