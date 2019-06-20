Зеленский: для восстановления "временно оккупированного" Донбасса необходимо 300 млрд гривен

Для восстановления территорий Донбасса требуется порядка 300 миллиардов гривен.



Зеленский впервые как президент посетил Донбасс / Новости от 28.05.2019 03:04

Об этом на встречи с бизнес-сообществом в Киеве, столице Украины, заявил действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский.

Глава государства указал, что украинские власти не собираются ждать окончания войны на Донбассе и уже работают над его реинтеграцией.

Необходимо, подчеркнул Владимир Зеленский, продемонстрировать находящимся "на временно оккупированных территориях" людям преимущества жизни в "единой, свободной и независимой Украине".