Филарет не исключил сосуществования на Украине трех православных Церквей

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет допустил сосуществование на Украине трех православных Церквей.



Филарет не признает томос об автокефалии ПЦУ и созывает православный собор в Киеве / Новости от 11.06.2019 23:59

"Тогда в Украине будет церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет ограниченный томос, и будет существовать третья независимая церковь - Украинская православная церковь Киевского патриархата", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Патриарх подчеркнул, что не станет возражать, если ПЦУ под руководством Епифания решит объединиться с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Напомним, Филарет в ходе поместного собора отменил указ о ликвидации Киевского патриархата и подтвердил существование этой церковной структуры, в том числе как юридического лица, которое владеет монастырями и учебными заведениями. Глава УПЦ КП выразил надежду, что ему не придется отвоевывать обратно свое имущество.

"Надеемся, что епархии поймут, что они принадлежат к чужой церкви, а им надо принадлежать своей, украинской церкви, независимой, они будут решать сами, мы на них давить не будем", - сказал он.

В свою очередь на ближайшем синоде "новой церкви" Филарета и его сторонников могут лишить всех полномочий. Об этом сказал заместитель главы управления внешних связей ПЦУ Евстратий Зоря.

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