Зеленский показал украинским СМИ "прикол" своего кабинета – отдельную личную парикмахерскую

Действующий президент Украины Владимир Зеленский устроил журналистам экскурсию по своему кабинету.



Меркель почувствовала себя плохо на встрече с Зеленским / Новости от 18.06.2019 17:49

Новоиспеченный глава постсоветской республики, пишут местные средства массовой информации, в ходе экскурсии продемонстрировал "прикол".

Этим словом Владимир Зеленский охарактеризовал отдельную комнату с парикмахерским креслом, умывальником и так называемым сушуаром — специальным устройством для сушки волос.