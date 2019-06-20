Действующий президент Украины Владимир Зеленский устроил журналистам экскурсию по своему кабинету.
Новоиспеченный глава постсоветской республики, пишут местные средства массовой информации, в ходе экскурсии продемонстрировал "прикол".
Этим словом Владимир Зеленский охарактеризовал отдельную комнату с парикмахерским креслом, умывальником и так называемым сушуаром — специальным устройством для сушки волос.
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