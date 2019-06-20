Прокуратура Швеции не станет обжаловать решение окружного суда Упсалы, отказавшего в заочном аресте журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Время для подачи апелляции истекает в понедельник, 24 июня, но прокурор решил не подавать апелляцию. В настоящее время работа сосредоточена на контроле доказательств в ходе расследования", - приводит агентство ТАСС слова заместителя главного прокурора страны Евы-Мари Перссон.
По словам адвокатов журналиста, у них нет уверенности в том, что Ассанжу предъявят обвинения, несмотря на то, что у прокуроров еще остаются подозрения. 13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа об изнасиловании, которые закрывалось в 2017 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения по 18 пунктам. Журналиста обвиняют в шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.
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