Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой

В ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о том, будет ли война между Соединенными Штатами и Ираном.
Президент заметил, что такие вопросы задают из-за того, что нет прямой линии с Дональдом Трампом. Что же касается войны, то она стала бы настоящей катастрофой как минимум для региона. Печальные последствия будут для всех сторон, подчеркнул Путин.
Президент также заявил, что Иран полностью выполняет договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В этой связи, отметил президент, санкции против этого государства не обоснованы.
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