Президент Грузии исключила "православный союз" с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность сближения Грузии и России на основе единой веры.



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"Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами", - написала она на своей странице в Facebook.

Грузинский лидер также добавила, что Россия очень часто использует религию для достижения политических целей. Уточнять свое утверждение она не стала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что оппозиция Грузии подвергла острой критике слова президента Саломе Зурабишвили, которая выступила против размещения на территории страны американской военной базы.

Представители оппозиции считают, что подобные заявления наносят ущерб отношениям Грузии с союзниками. По их мнению, в скором времени Зурабишвили будет объявлен импичмент, поскольку она занимается "непосредственным тиражированием российской пропаганды".

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