Эстония компенсирует Кристоферу Нолану 5 млн евро за съемки фильма в Таллине

Эстония выделит 5 миллионов евро на частичную оплату расходов съемочной группы голливудского режиссера Кристофера Нолана.



Фильмы Нолана - одна киновселенная! Бэтмен и Интерстеллар связаны.

Группа снимает в Таллине, столице постсоветской республики, блокбастер "Догма".

О планах Эстонии помочь Нолану финансово сообщило коммуникационное бюро кабинета министров.

В Министерстве культуры Эстонии заявили, что компенсация затрат студии на съемки картину окажет "значительное положительное влияние" не только на киноиндустрию постсоветской республики, но и экономику.

Если же не выделить денег режиссеру и съемочной группе, пояснили в эстонском ведомстве, то в следующий раз творец или его коллеги выберут для съемок не Эстонию, а какую-либо другую страну.