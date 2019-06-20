Эстония выделит 5 миллионов евро на частичную оплату расходов съемочной группы голливудского режиссера Кристофера Нолана.
Группа снимает в Таллине, столице постсоветской республики, блокбастер "Догма".
О планах Эстонии помочь Нолану финансово сообщило коммуникационное бюро кабинета министров.
В Министерстве культуры Эстонии заявили, что компенсация затрат студии на съемки картину окажет "значительное положительное влияние" не только на киноиндустрию постсоветской республики, но и экономику.
Если же не выделить денег режиссеру и съемочной группе, пояснили в эстонском ведомстве, то в следующий раз творец или его коллеги выберут для съемок не Эстонию, а какую-либо другую страну.
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