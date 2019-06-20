Путин: мы готовы к диалогу с США - насколько готовы к этому американцы

В ходе прямой линии президенту России был задан вопрос о том, хочет ли он встретиться с президентом США Дональдом Трампом и способна ли такая встреча положительно повлиять на отношения двух стран.

Ответ Владимира Путина:

Диалог всегда хорош, мы готовы, насколько к этому готова американская сторона. Но мы же видим, какая внутренняя ситуация в США. Тем более сейчас действующий президент будет оглядываться на избирательную кампанию, в которую он вступил.

Нам есть о чем поговорить — и в сфере международной безопасности, и для налаживания отношений между Россией и США. Тем более, что американские компании с российского рынка не уходят. Санкции — большая ошибка с американской стороны, надеюсь, когда-нибудь это осознают.