Путин: мы готовы к диалогу с США - насколько готовы к этому американцы

В ходе прямой линии президенту России был задан вопрос о том, хочет ли он встретиться с президентом США Дональдом Трампом и способна ли такая встреча положительно повлиять на отношения двух стран.
Ответ Владимира Путина:
Диалог всегда хорош, мы готовы, насколько к этому готова американская сторона. Но мы же видим, какая внутренняя ситуация в США. Тем более сейчас действующий президент будет оглядываться на избирательную кампанию, в которую он вступил.
Нам есть о чем поговорить — и в сфере международной безопасности, и для налаживания отношений между Россией и США. Тем более, что американские компании с российского рынка не уходят. Санкции — большая ошибка с американской стороны, надеюсь, когда-нибудь это осознают.
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