Путин: Зеленский был талантлив в КВН, но сейчас на Украине не смешно

В ходе прямой линии президенту России был задан вопрос, не стоит ли сделать шаг навстречу его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, у которого мало опыта в управлении государством и которому трудно.
На это Владимир Путин сказал, что Зеленский талантливый человек и он помнит его выступления в КВН. Но то, что происходит сейчас на Украине — не смешно.
Глава государства подчеркнул, что конфликт нельзя решить без диалога с самопровозглашенными республиками, а Зеленский от него отказывается.
Владимир Путин отметил, что в настоящее время ничего не делается, напротив — обстрелы и блокада республик усиливаются.
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