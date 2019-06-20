Главам немецких Кельна и Альтена пришли анонимные письма с угрозой убийства

Ряд немецких политиков — например, мэр города Кельн Генриетте Рекер и глава города Альтена Андреас Хольштайн — получили письма с угрозами убийством.



В Германии раскрыт заговор военных с целью убийств политиков / Новости от 11.11.2018 09:18

Об этом сообщает немецкое издание Koelner Stadt Anzeiger.

Автор анонимных электронных писем, пишут авторы материала, адресованных Генриетте Рекер и Андреасу Хольштайну, пообещал "казнить" их и других политиков в следующем году.

Но у немецких политиков есть шанс спастись, написал преступник. Так, пообещал аноним, если до конца августа он получит 100 миллионов евро в биткоинах, то никого убивать не будет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Германии задержала 10 человек по подозрению в подготовке теракта.

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