Ряд немецких политиков — например, мэр города Кельн Генриетте Рекер и глава города Альтена Андреас Хольштайн — получили письма с угрозами убийством.
Об этом сообщает немецкое издание Koelner Stadt Anzeiger.
Автор анонимных электронных писем, пишут авторы материала, адресованных Генриетте Рекер и Андреасу Хольштайну, пообещал "казнить" их и других политиков в следующем году.
Но у немецких политиков есть шанс спастись, написал преступник. Так, пообещал аноним, если до конца августа он получит 100 миллионов евро в биткоинах, то никого убивать не будет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Германии задержала 10 человек по подозрению в подготовке теракта.
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