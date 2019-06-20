Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук припомнил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману прошлое директора рынка и заявил, что его действия нанесли экономике страны колоссальный вред.
"Долги при Гройсмане росли невиданными темпами. Более того, займы брались на короткие сроки и под высокие по мировым меркам проценты. Но у амбициозного премьера-"реформатора" о долгах рассказывают с гордостью и пиететом", - сказал политик в интервью телеканалу "112.Украина".
Медведчук добавил, что по оценке международных рейтинговых агентств, украинские облигации имеют высокую степень риска, а их рейтинг близок к "мусорному".
"Бывший директор рынка, кричавший, что покажет, как управлять государством, и, видимо, думавший, что делать это так же легко, как руководить винницким рынком, нанес украинской экономике и стране в целом колоссальный вред", - заключил лидер "Оппозиционной платформы".
Напомним, по данным Министерства финансов Украины, с начала 2019 года государственный долг страны вырос на 1,51 миллиарда долларов, составив 79,82 миллиардов долларов. До октября 2019 года стране предстоит выплатить около 4,5 миллиарда долларов по внешним и внутренним долгам.
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