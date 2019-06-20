Лавров: Россия заинтересована в торгово-экономическом партнерстве с Африкой

РФ заинтересована в наращивании торгово-экономических и инвестиционных обменов и расширения кооперации в банковской сфере.



Путин: Россия будет и дальше оказывать помощь...

Об этом на открытии конференции "Россия-Африка" заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Специалист отметил, что определенных успехов Москве в этом направлении уже удалось достигнуть. В минувшем году, например, указал Лавров, товарооборот России с государствами Африки увеличился и превысил 200 миллиардов долларов.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатические отношения со странами Африки носят традиционно дружественный характер, а развиваются на принципах равноправия и взаимоуважения.