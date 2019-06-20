В Белоруссии отрицают потери бюджета страны из-за ситуации с некачественной российской нефтью

Белоруссия не видит рисков для бюджета страны из-за поставок загрязненной российской нефти.



Грязная «Дружба»: Белоруссия остановила прием российской нефти / Новости от 30.04.2019 16:46

Об этом заявил глава Министерства финансов постсоветской республики Максим Ермолович.

Потери, указал специалист, носят лишь временный характер. Они будут восстановлены, заявил Ермолович, за счет восстановления объемов переработки нефти.

На сегодняшний день, заверил глава Министерства финансов Белоруссии, отставания в поступлении бюджетных средств нет.