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В Белоруссии отрицают потери бюджета страны из-за ситуации с некачественной российской нефтью

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Белоруссия не видит рисков для бюджета страны из-за поставок загрязненной российской нефти.


Грязная «Дружба»: Белоруссия остановила прием российской нефти / Новости от 30.04.2019 16:46

Об этом заявил глава Министерства финансов постсоветской республики Максим Ермолович.

Потери, указал специалист, носят лишь временный характер. Они будут восстановлены, заявил Ермолович, за счет восстановления объемов переработки нефти.

На сегодняшний день, заверил глава Министерства финансов Белоруссии, отставания в поступлении бюджетных средств нет.

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Темы нефть дружба белоруссия
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