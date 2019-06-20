Белоруссия не видит рисков для бюджета страны из-за поставок загрязненной российской нефти.
Об этом заявил глава Министерства финансов постсоветской республики Максим Ермолович.
Потери, указал специалист, носят лишь временный характер. Они будут восстановлены, заявил Ермолович, за счет восстановления объемов переработки нефти.
На сегодняшний день, заверил глава Министерства финансов Белоруссии, отставания в поступлении бюджетных средств нет.
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