Власти Новой Зеландии после теракта в Крайстчерче выкупят у населения все запрещенное оружие
Напомним, что теракт в мечетях Крайстчерча унес жизни пятидесяти человек.
Власти Новой Зеландии выкупят у населения запрещенное полуавтоматическое оружие.
Об этом, ссылаясь на представителей власти, сообщает местное издание New Zealand Herald.
Напомним, что полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки запретили в Новой Зеландии после громкого теракта в Крайстчерче — та трагедия унесла жизни 50 человек. 28-летний австралиец Брентон Таррант тогда атаковал мечети города.
Отметим, что граждане, владеющие полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, должны сдать их до конца текущего года.
На выкуп его у населения Новая Зеландия потратит в общей сложности 130 миллионов американских долларов.
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