Власти Новой Зеландии после теракта в Крайстчерче выкупят у населения все запрещенное оружие

Власти Новой Зеландии после теракта в Крайстчерче выкупят у населения все запрещенное оружие



Пострадавший рассказал подробности теракта в Крайстчерче / Новости от 15.03.2019 20:34

Напомним, что теракт в мечетях Крайстчерча унес жизни пятидесяти человек.

Власти Новой Зеландии выкупят у населения запрещенное полуавтоматическое оружие.

Об этом, ссылаясь на представителей власти, сообщает местное издание New Zealand Herald.

Напомним, что полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки запретили в Новой Зеландии после громкого теракта в Крайстчерче — та трагедия унесла жизни 50 человек. 28-летний австралиец Брентон Таррант тогда атаковал мечети города.

Отметим, что граждане, владеющие полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, должны сдать их до конца текущего года.

На выкуп его у населения Новая Зеландия потратит в общей сложности 130 миллионов американских долларов.