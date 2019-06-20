В суды Казахстана направлено 36 дел об административных правонарушениях, допущенных в ходе выборов главы постсоветской республики.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Напомним, что выборы президента там прошли 9 июня. Победу, набрав 70,96% голосов избирателей, одержал Касым-Жомарт Токаев.
В Генеральной прокуратуре Казахстана отметили, что на данный момент в ведомстве рассмотрели уже 30 направленных им дел об административных правонарушениях на выборах главы государства.
Речь, отметим, идет как о вбросах бюллетеней, так и ряде других серьезных нарушений.
В Генеральной прокуратуре постсоветской республики же придерживаются мнения, что выборы президента Казахстана прошли в соответствии с нормами действующего законодательства.
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