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В Казахстане рассматриваются дела о вбросах бюллетеней на выборах главы государства

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В суды Казахстана направлено 36 дел об административных правонарушениях, допущенных в ходе выборов главы постсоветской республики.


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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Напомним, что выборы президента там прошли 9 июня. Победу, набрав 70,96% голосов избирателей, одержал Касым-Жомарт Токаев.

В Генеральной прокуратуре Казахстана отметили, что на данный момент в ведомстве рассмотрели уже 30 направленных им дел об административных правонарушениях на выборах главы государства.

Речь, отметим, идет как о вбросах бюллетеней, так и ряде других серьезных нарушений.

В Генеральной прокуратуре постсоветской республики же придерживаются мнения, что выборы президента Казахстана прошли в соответствии с нормами действующего законодательства.

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Темы суд власть выборы казахстан прокуратура
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