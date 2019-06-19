Бывший президент Украины Петр Прошенко не исключает того, что новые власти страны откажутся от своих претензий на Крым в обмен на мирное разрешение конфликта в Донбассе.
"В такое случае они сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше", - сказал он в интервью украинскому порталу Glavcom.
Порошенко добавил, что не хочет давать действующему главе государства Владимиру Зеленскому каких-либо публичных советов. Однако все же посоветовал ему принять в расчет "зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России.
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