Рейтинг партии Порошенко опустился до 5%

Рейтинг партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко упал до 5%, составив минимальный уровень проходного барьера для участия в выборах в Верховную раду. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг".



Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо Кличко / Новости от 31.05.2019 14:48

Большинство украинских избирателей (47,1%) готовы поддержать политическую силу действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа". На втором месте идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11%. В тройке лидеров с 8,1% симпатий украинцев оказалась партия "Голос".

Около 7,3% избирателей поддерживают "Батькивщину" Юлии Тимошенко. Партия Порошенко - на пятом месте. Остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%.