Рейтинг партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко упал до 5%, составив минимальный уровень проходного барьера для участия в выборах в Верховную раду. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг".
Большинство украинских избирателей (47,1%) готовы поддержать политическую силу действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа". На втором месте идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11%. В тройке лидеров с 8,1% симпатий украинцев оказалась партия "Голос".
Около 7,3% избирателей поддерживают "Батькивщину" Юлии Тимошенко. Партия Порошенко - на пятом месте. Остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".