Зеленский назвал украинок "туристическим брендом" и был обвинен в сексизме

Украинки раскритиковали президента страны Владимира Зеленского за то, что он сравнил их с туристическим брендом. Такое заявление глава государства сделал во время посещения одного из университетских кампусов в Париже 17 июня.

"Туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Это все есть, оно остается нашим брендом", - сказал он.

Жительницы Украины заподозрили главу государства в сексизме и потребовали извинений. Их возмутило то, что президент назвал их брендом наравне с национальными блюдами или элементами национальной одежды.

"Извинений ждут многие женщины в Украине, которые не ее бренд, а которые работают над ростом ВВП и продвижением украинского экспорта, привлечением инвестиций, улучшением имиджа Украины в мире", - написала на своей странице в Facebook экс-замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.