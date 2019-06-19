Немец Мартин прилетел в Минск на свадьбу к другу, но немного заблудился. Пока его разыскивали он отдыхал в компании незнакомых людей и ел драники. Свадьбу пришлось отменить из-за того, что жениха иностранца также не пустили в Белоруссию из-за штрафа.
Мартин и еще десять человек пошли вечером в клуб. Через несколько часов немец решил прогуляться до отеля, но, наверное, перепутал поворот и заплутал. Мартин шел почти всю ночь и вышел из города. За городом он встретил компанию молодых людей, которые что-то отмечали. Они позвали его с собой и угостили драниками.
Через сутки Мартин смог сам вернуться в отель, причем как это произошло он не помнит.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала инструкцию о том, как искать пропавшего родственника.
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