Городской совет Харькова отменил решение о переименовании проспекта имени маршала Жукова. Это решение в ходе заседания совета поддержали большинство депутатов города.
Ранее в администрацию поступила электронная петиция, в которой указывалась необходимость вернуть одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова.
Как пояснил мэр Харькова Геннадий Кернес, обсуждение этой инициативы проходило еще весной, однако затем "хулиганы похабно свалили бюст Георгию Жукову, который сейчас восстанавливается". Возвращение старого названия поддержали 59 из 75 присутствующих депутатов, против этого высказались только 13.
Проспект маршала Жукова был переименован в 2016 году в рамках кампании по декоммунизации на Украине. Он получил имя Петра Григоренко.
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